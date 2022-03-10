شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقطع من داخل مستشفى ماريبول بأوكرانيا بعد تعرضها للقصف الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، الأثار التدميرية للقصف الروسي على مستشفى ماريبول الأوكرانية.

وتعرض مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول الساحلية في أوكرانيا إلى غارة جوية روسية مما أدى إلى تهدمها وسقوط عدد من الإصابات.

وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن مصابين علقوا تحت الركام ، ودعا زعماء الدول الغربية إلى فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا.

ونشر الرئيس صورة من داخل المستشفى يظهر فيها مدى الضرر الذي أصابه.

وصرح مسؤول محلي لوسائل إعلام أوكرانية بأن “17 شخصا على الأقل أصيبوا بجراح، بينهم مرضى وعاملون في المستشفى”.