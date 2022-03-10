شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا: 14 ألفا و440 إصابة جديدة و234 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت بولندا 14 ألفا و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 234 حالة وفاة جديدة جراء الوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و774 ألفا و938 حالة، والوفيات إلى 113ألفا وحالتين .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 53 مليونا و547 ألفا و442 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.