مقتل وإصابة أربعة أشخاص بشجار مسلح في ديالى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شجاراً مسلحاً حدث داخل إحدى المزارع في خان بني سعد ضمن قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة".

وتشهد بعض المحافظات، أحداثاً مشابهة، تودي بحياة العديد من الأفراد، إثر نزاعات بعضها تكون عشائرية مسلحة وأخرى عائلية.

