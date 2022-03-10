انت الان تتابع خبر مقتل وإصابة أربعة أشخاص بشجار مسلح في ديالى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص، إثر شجار مسلح حدث داخل إحدى المزارع بقضاء بعقوبة في محافظة ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شجاراً مسلحاً حدث داخل إحدى المزارع في خان بني سعد ضمن قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة".
وتشهد بعض المحافظات، أحداثاً مشابهة، تودي بحياة العديد من الأفراد، إثر نزاعات بعضها تكون عشائرية مسلحة وأخرى عائلية.
وتشهد بعض المحافظات، أحداثاً مشابهة، تودي بحياة العديد من الأفراد، إثر نزاعات بعضها تكون عشائرية مسلحة وأخرى عائلية.