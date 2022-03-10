القبض على متهمين أثنين بسرقة الحقائب النسائية في بغداد - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على متهمين أثنين بسرقة الحقائب النسائية في بغداد.



وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام، تمكنت من القاء القبض على متهمين أثنين لقيامهم بسرقة حقائب نسائية في اماكن متفرقة من منطقة شارع فلسطين حيث قام المتهم الاول بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ ثلاثة ملايين دينار مع مستمسكات وقام المتهم الآخر بسرقة حقيبة اخرى تحتوي مبلغ مليون دينار ونصف".



وأشارت الوكالة إلى أنه "دونت اقوال المتهمين وتم عرض الموضوع على انظار قاضي التحقيق فقرر توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".