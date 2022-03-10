العراق أول المشاركين في 'جراند سلام' للجودو

وتقدم الاتحاد العراقي للجودو، بطلب المشاركة في نسخة أبوظبي جراند سلام المقبلة، لتكون أولى الدول المتقدمة للمشاركة في هذا الحدث.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، أن "ما يشجع على مواصلة استضافة البطولة الدولية، والتي تقام في 5 عواصم عالمية من بينها أبوظبي".



ونوه كذلك إلى عوامل الجذب السياحي التي تتمتع به الإمارات، وقال: "ساهمت هذه المقومات في استضافة العاصمة أبوظبي للعديد من الأحداث الرياضية العالمية".

وأضاف: "استضافة الأحداث العالمية، الهدف الذي نسعى إليه دائما، والفترة القادمة ستشهد بدء العمل من أجل الإعداد للبطولة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الدائم في نجاحات الاتحاد".