لهذا السبب.. إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن

وذكرت قناة "NTV" التركية أنه تم إغلاق مضيق البوسفور الواقع في اسطنبول أمام حركة مرور السفن في الاتجاهين بسبب الظروف الجوية السيئة.

بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بإغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن، وذلك بسبب الظروف الجوية السيئة.

محمد يوسف

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