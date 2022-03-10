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لهذا السبب.. إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن

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بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بإغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن، وذلك بسبب الظروف الجوية السيئة.
وذكرت قناة "NTV" التركية أنه تم إغلاق مضيق البوسفور الواقع في اسطنبول أمام حركة مرور السفن في الاتجاهين بسبب الظروف الجوية السيئة.

وبحسب القناة لم يتم إعطاء تفاصيل أخرى من السلطات التركية عن التوقيت ومدة الإغلاق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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