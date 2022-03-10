انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بإغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن، وذلك بسبب الظروف الجوية السيئة.
وذكرت قناة "NTV" التركية أنه تم إغلاق مضيق البوسفور الواقع في اسطنبول أمام حركة مرور السفن في الاتجاهين بسبب الظروف الجوية السيئة.
وبحسب القناة لم يتم إعطاء تفاصيل أخرى من السلطات التركية عن التوقيت ومدة الإغلاق.
وبحسب القناة لم يتم إعطاء تفاصيل أخرى من السلطات التركية عن التوقيت ومدة الإغلاق.