وكالة تكشف عن عاصفة رعدية تخدع العالم في حرب روسيا وأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

منذ الساعات الأولى للحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، ينتشر على صفحات مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم فيديو قيل إنه يوثّق بدء العمليات العسكريّة.



لكن هذا الفيديو الذي يظهر وميضا من وراء مبان في مدينة ليلاً، هو في الحقيقة يصوّر عاصفة رعديّة ضربت روسيا العام الماضي.

وجاء في التعليقات المرافقة أن هذا الفيديو يوثّق بدء العمليات العسكريّة الروسيّة على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي.

ورصدت وكالة الأنباء الفرنسية انتشار الفيديو بلغات عدّة، منها الإنجليزية والإسبانية والألمانية والبلغاريّة والصينية، مرفقاً بادّعاءات أخرى تتّصل بالحرب الروسية الأوكرانية، منها أنه يوّثق قصفاً على مدينة ماريوبول الساحليّة ذات الأهميّة الاستراتيجيّة والواقعة على مقربة من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014.

وظهر الفيديو بهذه السياقات بعد ساعات على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء العملية العسكريّة، وتواصل انتشاره مع استمرار الهجوم الروسيّ، ومع تصاعد حدّة المعارك في هذا النزاع الذي يخطف أنظار العالم أجمع.

لكن تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة ثم التفتيش عنها على محرّكات البحث أظهر أنه منشور على تطبيق تيك توك في التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، أي قبل شهر على بدء الحرب، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء في التعليق المرافق أن الفيديو يُظهر صاعقة ضربت محطّة توليد كهرباء.

إثر ذلك، قاد التعمّق بالبحث عن الصور إلى نسخة من الفيديو منشورة على تيك توك في 28 يونيو/حزيران 2021.

وفي اتصال مع صحفيي خدمة تقصّي صحّة الأخبار في الوكالة الفرنسية، قالت صاحبة الحساب على تيك توك إنها هي فعلاً من صوّر هذا الفيديو، في 28 يونيو/حزيران 2021 في مدينة فولسك الروسيّة.

وأرسلت نسخة أطول من الفيديو، تُظهر بياناتها الرقميّة أنها مصوّرة فعلاً في ذلك التاريخ.

وتبيّن أن السلطات الروسيّة المحليّة أصدرت في ذلك اليوم تحذيراً من إمكانيّة تشكّل عواصف رعديّة وصواعق نقلته مواقع إخباريّة في مدينة فولسك.