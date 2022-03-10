زيلينسكي يؤكد أن 35 ألف مدني تم إخلاؤهم من مدن أوكرانية الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ 35 ألف مدني على الأقلّ تمّ إخلاؤهم أمس الأربعاء من مدن أوكرانية تحاصرها القوات الروسية.



وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة إنّ هؤلاء المدنيين تمّ إخلاؤهم من مدينتي سومي وإينيرهودار ومن مناطق قريبة من العاصمة كييف عبر ثلاثة ممرّات إنسانية.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في أن تستمرّ عمليات الإجلاء الخميس مع فتح ثلاثة ممرّات إنسانية أخرى أوّلها في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ تسعة أيام، وثانيها في فولنوفاكيا (جنوب شرق) وثالثها في إيزيوم (شرق).

وتمّ إجلاء هؤلاء المدنيين بعدما توصّلت موسكو وكييف أمس الأربعاء إلى اتفاق على إقامة ممرّات إنسانية، في خطوة أعطت المدنيين العالقين تحت القصف في المدن المحاصرة أملاً بإمكانية خروجهم منها أحياء.

والثلاثاء تمّ إجلاء أكثر من 5000 مدني من مدينة سومي التي يبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة وتقع بالقرب من الحدود الروسية.

لكنّ عمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول الساحلية فشلت مرات عدّة في الأيام الأخيرة بعدما تقاذف طرفا النزاع المسؤولية عن هذا الفشل.

ومساء أمس الأربعاء أعلن رئيس بلدية ماريوبول أنّ 1207 مدنيين قتلوا في المدينة في تسعة أيام من الحصار والقصف.