مجلس النواب الأمريكي يقر قانون منع واردات الطاقة الروسية

وأيد 44 نائباً مشروع القانون الذي يتضمن حظرا على واردات الطاقة الروسية، ويسمح لإدارة جو بايدن بمعاقبة المسؤولين الروس.

ويوجه المشروع بـ "استخدام صوت وتأثير" الولايات المتحدة للضغط من أجل تعليق عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية.



وأقرّ مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، أيضاً مشروع قانون يتضمن تقديم مساعدات تناهز قيمتها 14 مليار دولار لأوكرانيا.