انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الارتفاع وتلامس الـ115 دولاراً للبرميل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تعافت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما قالت الإمارات العربية المتحدة إنها ملتزمة باتفاق أوبك+ لزيادة الإمدادات شهريا بواقع 400 ألف برميل يوميا.
وقفزت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل بعد قليل من بدء التعاملات، وجرى تداوله مرتفعا 1.90% عند 110.23 دولار للبرميل الساعة 110.77 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.17% لتصل إلى 114.66 دولار للبرميل.
وسجلت أسعار النفط العالمية أمس الاربعاء، أكبر انخفاض لها منذ الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا قبل نحو عامين، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 17% خلال الجلسة قبل أن تنخفض 16.84 دولار أي ما يوازي 13.2% لتبلغ عند التسوية 111.14 دولار للبرميل وهو أسوأ انخفاض لها في يوم واحد منذ 21 نيسان 2020. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة 15.44 دولار أو 12.5% عند 108.70 دولار للبرميل، وهو أسوأ يوم لها أيضا منذ شرين الثاني.
وسجلت أسعار النفط العالمية أمس الاربعاء، أكبر انخفاض لها منذ الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا قبل نحو عامين، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 17% خلال الجلسة قبل أن تنخفض 16.84 دولار أي ما يوازي 13.2% لتبلغ عند التسوية 111.14 دولار للبرميل وهو أسوأ انخفاض لها في يوم واحد منذ 21 نيسان 2020. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة 15.44 دولار أو 12.5% عند 108.70 دولار للبرميل، وهو أسوأ يوم لها أيضا منذ شرين الثاني.