انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الارتفاع وتلامس الـ115 دولاراً للبرميل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعافت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما قالت الإمارات العربية المتحدة إنها ملتزمة باتفاق أوبك+ لزيادة الإمدادات شهريا بواقع 400 ألف برميل يوميا.