تحركات من قبل أمريكا لمواصلة المساعدات الأمنية لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، مواصلة تزويد الجيش الأوكراني بمساعدات أمنية دفاعية.



تحركات من البنتاجون تأتي رغم تأكيد جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، عن أن تزويد أوكرانيا بالمقاتلات أمر محفوف بالمخاطر وقد يوسع نطاق الصراع.

وأشار كيربي في مؤتمر صحفي، إلى أن الأسلحة الدفاعية مثل مضادات الدبابات ومنظومات الدفاع الجوي أفضل وسيلة لدعم كييف عسكريا.

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية على مواصلة تزويد أوكرانيا بصواريخ أرض – جو، وأنظمة مضادة للدروع.

وأعلن البنتاجون، الذي اقترح أن تحظى عمليات نقل أسلحة أخرى بأولوية، موقف الولايات المتحدة بعد مكالمة بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره البولندي بعد يوم من عرض بولندا نقل طائرات مقاتلة روسية الصنع إلى منطقة تحت رعاية الولايات المتحدة لنقلها إلى أوكرانيا.

كان الولايات المتحدة دعت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، إلى ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت، وعدم توسعها.

وكشف عن أن العقوبات ضد روسيا هدفها عرقلة الاقتصاد وجعله عاجزًا عن تمويل الحرب، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة "التأكد من عدم وصول الحرب إلى أراضي حلف شمال الأطلسي.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت الخميس 24 فبراير/شباط الماضي أسبوعها الثاني حيث يشتد رحاها يوما بعد يوم في ظل تمسك طرفي النزاع بموقفهما وسط تزايد أعداد القتلى بين الجانبين.

ومع انتهاء الأسبوع الأول من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أعلن طرفا الصراع تكبيد بعضهما البعض خسائر بشرية وأضرارا في المعدات القتالية، في حصيلة لم تكن متوقعة في ظل تفوق قدرات موسكو العسكرية.

وتضاربت الأرقام، التي يعلنها الجانبان في إطار الحرب النفسية، التي يحاول كل طرف فيها إثبات التفوق على الآخر، فيما تفاقمت أزمة النازحين واللاجئين الفارين من الحرب داخليا وإلى دول الجوار.