أستراليا تخطط لأكبر زيادة في أعداد قوات الجيش.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت أستراليا أنها ستزيد عدد قوات جيشها بنسبة تقارب 30% بحلول العام 2040 في أكبر زيادة ستطرأ على قواتها في وقت السلم.



وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الخميس، إن عدد قوات الدفاع سيزيد بحلول 2040 بمقدار 18500 جندي ليصل إلى 80 ألف جندي.

وأشار إلى أنّ تكلفة هذه الزيادة ستبلغ نحو 38 مليار دولار أسترالي (27 مليار دولار).

وأضاف أن هذه "أكبر زيادة" في عدد الجيش "في وقت السلم في تاريخ أستراليا".

وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته قرّرت تعزيز القدرات العسكرية للبلاد بسبب "التهديدات والبيئة التي نواجهها كدولة، كديمقراطية ليبرالية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وكانت أستراليا أعلنت في سبتمبر/أيلول عزمها على حيازة غواصات تعمل بالدفع النووي بعدما انضوت في تحالف دفاعي يضمّها إلى كلّ من بريطانيا والولايات المتحدة.

وفي مؤتمره الصحفي قال موريسون إنّ قسماً ممّن سيتمّ تجنيدهم في إطار زيادة العديد المرتقبة سيخدمون في أسطول الغواصات المقبل.

وكانت أستراليا أعلنت أنّ الغواصات العاملة بالدفع النووي التي ستحصل عليها ستزوّد بأسلحة تقليدية وليس نووية، مشيرة إلى أنّها لم تقرّر بعد ما إذا كان عماد أسطولها من هذه الغواصات سيكون بريطانياً أو أمريكيا.

ومن شأن هذا التحالف الدفاعي الجديد الذي أطلق عليه اسم "أوكوس" أن يجعل من أستراليا الدولة الوحيدة غير النووية التي تملك غواصات تعمل بالدفع النووي.