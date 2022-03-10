تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ينتظرنا اليوم الخميس 10 مارس 2022 عدد من المباريات القوية والحاسمة في الوطن العربي وأوروبا.



من المعتاد أن تُلعب مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر يوم الخميس، لكن هذا الأسبوع ستُضاف إليها مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يخص القارة العجوز.

أما الدوريات العربية فتبدأ في موعدها المعتاد اليوم، وعلى رأسها الدوري السعودي الذي بلغ قمة إثارته في الأسابيع الأخيرة.

سيواجه اليوم إشبيلية وست هام، وأتالانتا باير ليفركوزن، في أقوى مباراتيين بدور الـ16 في الدوري الأوروبي 2022.

كما سيواجه برشلونة جالطة سراي، ورينجرز النجم الأحمر، وبراجا موناكو.

تنطلق اليوم مباريات دور الـ16 في دوري المؤتمر الأوروبي، وسيواجه روما فيتيسهKوليستر سيتي رين في أبرز المباريات.

سيلعب اليوم عدد من مؤجلات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وستقام جميع المباريات في نفس الموعد.

سيلتقي ولفرهامبتون مع واتفورد، وساوثهامبتون مع نيوكاسل، كما سيواجه نوريتش سيتي تشيلسي، وليدز يونايتد أستون فيلا.

وتنطلق اليوم مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي، وسنكون على موعد مع مباراتين. الأولى ستجمع بين الفتح وأبها والثانية سيواجه فيها التعاون الفيصلي.

تقام اليوم مباراتان في الدوري الإماراتي، حيث يواجه بني ياس النصر، والشارقة عجمان.