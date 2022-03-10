أوكرانيا تعلن مقتل 1170 شخصًا في ماريبول منذ بداية الهجوم الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، حصيلة ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية، في مدينة ماريبول المحاصرة.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية الأوكرانية، الأربعاء نقلا عن نائب رئيس بلدية ماريبول إن 1170 مدنيا على الأقل قتلوا في المدينة المحاصرة منذ بدء الغزو الروسي.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس بلدية المدينة قوله: "على الأقل 1170 قتلوا و47 دفنوا في قبر جماعي اليوم... السكان دون ماء ولا تدفئة ولا كهرباء ولا غاز ويذيبون الثلج ليشربوا".

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة من سمتهم بـ"النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن "تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".