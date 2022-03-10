وزير الخارجية الأمريكي: بريطانيا قدمت مساعدات عسكرية فتاكة لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دعت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، إلى ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت، وعدم توسعها.



وأوضح وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي مع نظيرته البريطانية ليز تروس، إلى أن لندن قدمت مساعدات عسكرية فتاكة لأوكرانيا.

ولفت بلينكن إلى أن بلاده تنسق مع حلفائها وشركائها بشأن "الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا"، وقال إنه ناقش مع نظيرته البريطانية أيضاً، ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي إلى ضرورة مواصلة المجتمع الدولي الضغط على روسيا لوقف هجومها على أوكرانيا.

وكشف عن أن العقوبات ضد روسيا هدفها عرقلة الاقتصاد وجعله عاجزًا عن تمويل الحرب، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة "التأكد من عدم وصول الحرب إلى أراضي حلف شمال الأطلسي.

من جانبها، أشارت ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية، إلى أن "الرئيس الروسي يجب أن يفشل في هجومه على أوكرانيا"، معتبرة أن "استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا يمثل تهديدًا خطيرًا على أمن أوروبا".

وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية أن "قرار نقل أي معدات عسكرية إلى أوكرانيا تتخذه كل دولة منفردة"، لافتة إلى أن "فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيؤدي إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".