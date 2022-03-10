فوز مرشح حزب المحافظين المعارض يون في الانتخابات الرئاسية لكوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

فاز مرشح حزب المحافظين المعارض في كوريا الجنوبية، يون سوك يول، في الانتخابات الرئاسية.



وأفادت وكالة أنباء "يونهاب"، يوم الخميس، بأن المرشح الرئاسي سوك-يول فاز في الانتخابات التي أجريت يوم الأربعاء.

وعقد لي جاي-ميونج مرشح الحزب الحاكم مؤتمرا صحفيا أقر فيه بهزيمته وهنأ يون على فوزه.

وكان إجمالي عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية العشرين 44 مليون ناخب.

وأدلى 16 مليونا و٣٢٣ ناخبا بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية، الذي أُجري يومي 4 و5 مارس/آذار.

وبلغت نسبة الإقبال النهائية على التصويت المبكر 36.93%، ويمثل هذا أعلى مستوى من بين نسب الإقبال على التصويت المبكر في الانتخابات التي تجري على مستوى البلاد منذ عام 2014، عندما تبنت البلاد نظام التصويت المبكر لأول مرة.

وجاءت الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تواجه فيه كوريا الجنوبية مجموعة من القضايا الحاسمة مثل الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا، والبرنامج النووي الكوري الشمالي المتقدم، والتنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين.

وسيتم تنصيب الفائز في الانتخابات رئيسًا لكوريا الجنوبية في 10 مايو/ أيار المقبل، لفترة ولاية واحدة فقط مدتها خمس سنوات.

الجدير بالذكر أن الرئيس الحالي مون جاي إن لم يكن بمقدوره الترشح للانتخابات، حيث يحدد الدستور الفترة الرئاسية لمدة 5 سنوات فقط غير قابلة للتجديد.