حدث ليلاً| توجيه عاجل من التعليم.. وإجراءات لمواجهة الغلاء.. وارتفاع سعر الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، و حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

884 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 322 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 423457 حتى اليوم.

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بريطانيا تدعو دول مجموعة السبع إلى حظر واردات النفط الروسي

دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأربعاء كل دول مجموعة السبع إلى حظر واردات النفط الروسية، وقالت إن القوى الاقتصادية الكبرى عليها أن "تذهب أبعد وأن تمضي أسرع" في معاقبة موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا، حسبما ذكرت "يورونيوز".

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بعد رصد مخالفات.. توجيه عاجل من التعليم للمديريات بشأن المصروفات الدراسية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، بشأن تحصيل المصروفات الدراسية للعامين 2020/2021 - 2021 /2022 .

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مسؤول أوكراني: مقتل 1207 مدنيًا في ماريوبول منذ الحصار الروسي للمدينة

أعلن رئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية، الأربعاء، مقتل 1207 مدنيين في ماريوبول خلال تسعة أيام من الحصار الروسي للمدينة، حسبما ذكرت "يورونيوز".

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"أب منحنا الروح".. أسر الشهداء يكشفون كواليس تكريم الرئيس السيسى

خصص برنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" الأربعاء، فقرة مع أهالي الشهداء المكرمين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في احتفالية يوم الشهيد.

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خبير في الشئون الأمريكية: أوكرانيا لديها كتيبة "آزوف" التي تضم عناصر إرهابية متشددة

قال الكاتب والمحلل السياسي إميل أمين، الخبير في الشئون الأمريكية والدولية، إن وزيرة الخارجية البريطانية تحدثت عن كتيبة "آزوف" الأوكرانية التي تجمع أصوليين وسلفيين و تيارات يمينية.

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لجنة أزمة وتوفير السلع بأسعار مخفضة.. إجراءات الحكومة لمواجهة الغلاء

اتخذت الحكومة، العديد من الإجراءات العاجلة لمواجهة زيادة أسعار السلع، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واتجاه العديد من دول العالم وعلى رأسها أمريكا لفرض عقوبات اقتصادية على الدب الروسي.

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"حديد عز" يرفع سعر الطن 1500 جنيه في الأسواق

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد عز رفعت سعر الحديد 1500 جنيه للطن للمرة الثانية خلال شهر.

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