شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات الشيوخ" تناقش اقتراحات برغبة حول ريادة الأعمال وتفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، اجتماعين يوم الأحد المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تحديث رؤية واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني فى ظل اهتمام الدولة المصرية بالتحول الرقمى.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اجتماعا يوم الاثنين فى الأسبوع المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفنى تستهدف ربط التعليم الفنى بسوق العمل.

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ناقشت فى وقت سابق، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بشأن استحداث مادة بعنوان "هوية مصر للمراحل الدراسية قبل الجامعية وتشمل "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية".

وأكدت ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بالعمل على تنمية وتعميق الحس والشعور بالواجب تجاه المجتمع، وتنمية الشعور بالانتماء للوطن والاعتزاز به وغرس حب النظام، وذلك من خلال تضمين المناهج الدراسية على "الهوية الوطنية المصرية"، وكذا تضمين كافة المناهج سواء اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية أو المسيحية منهج القيم واحترام الآخر، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال.