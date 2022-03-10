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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنتاجون: تزويد أوكرانيا بالمقاتلات أمر محفوف بالمخاطر

الخميس 10 مارس 2022

الخليج 365

أكد جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن تزويد أوكرانيا بالمقاتلات أمر محفوف بالمخاطر وقد يوسع نطاق الصراع.



وأشار كيربي في مؤتمر صحفي، إلى أن الأسلحة الدفاعية مثل مضادات الدبابات ومنظومات الدفاع الجوي أفضل وسيلة لدعم كييف عسكريا.

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية على مواصلة تزويد أوكرانيا بصواريخ أرض – جو، وأنظمة مضادة للدروع.

وأعلن البنتاجون، الذي اقترح أن تحظى عمليات نقل أسلحة أخرى بأولوية، موقف الولايات المتحدة بعد مكالمة بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره البولندي بعد يوم من عرض بولندا نقل طائرات مقاتلة روسية الصنع إلى منطقة تحت رعاية الولايات المتحدة لنقلها إلى أوكرانيا.