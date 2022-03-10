شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات الحصول على رخصة "سلاح صوت" × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، الإجراءات الخاصة بعمل رخصة سلاح صوت كالآتى:

1. لا بد للفرد من تحديد السبب الأساسى فى رغبته في امتلاك سلاح للصوت ثم أخذ موافقة الجهة الأمنية على حمل السلاح.

2. يستطيع الفرد الحصول على تصريح امتلاك السلاح من المركز أو القسم لشراء سلاح غير مشخشن.

3. القيام بشراء السلاح من إحدى المحلات المعتمدة مع تواجد رقم مسجل على السلاح.

4. الاحتفاظ بأصل فاتورة الشراء مختومة ومدون عليها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

5. يقوم الفرد بالذهاب إلى القسم أو المركز لتسجيل السلاح ورقمه وحيازة سلاح محدثات صوت.

6. وخلال فترة زمنية قصيرة يتم الحصول على الرخصة والسلاح.