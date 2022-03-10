شكرا لقرائتكم خبر عن شركة Lada الروسية لصناعة السيارات توقف الإنتاج بسبب العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة Lada الروسية لصناعة السيارات توقف الإنتاج بسبب العقوبات.

يأتي هذا عقب حزمة من العقوبات، كان قد أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن على جميع واردات النفط والغاز من روسيا في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

وأكد بايد أن هذا يعني أنه لن يتم قبول النفط الروسي بعد الآن في الموانئ الأمريكية.

كما يوجه الشعب الأمريكي ضربة قوية أخرى لآلة حرب ” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، بحسب قوله.