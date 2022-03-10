شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر البيت الأبيض الأربعاء من أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا أو تصطنع عملية تحت "علم زائف" لاستخدام تلك الأسلحة.

وانتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، ما وصفته بالادعاءات الكاذبة من قبل روسيا بأن الولايات المتحدة تطور أسلحة كيماوية في أوكرانيا.

وقالت عبر تويتر: "الآن بعد أن قدمت روسيا هذه الادعاءات الكاذبة، وأيدت الصين على ما يبدو هذه الدعاية، يجب علينا جميعا أن نراقب روسيا لاستخدام الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية في أوكرانيا، أو لإنشاء عملية علم زائف باستخدامها. إنه نمط واضح".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق من هذا العام من احتمال قيام روسيا بهجوم مزيف أو حقيقي بالأسلحة الكيماوية كذريعة مصطنعة لغزو أوكرانيا. لكن تصريحاته جاءت قبل بدء الغزو الروسي الكامل.