عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كوليبا يصل تركيا.. محطة جديدة بالمحادثات الأوكرانية الروسية

الخميس 10 مارس 2022

الخليج 365

وصل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، مساء الأربعاء، إلى تركيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.



ونقل الموقع الإخباري التركي الرسمي "تي آر تي خبر"، عن مصادر دبلوماسية تأكيدها وصول طائرة وزير الخارجية الأوكراني إلى مطار مدينة أنطاليا، جنوبي تركيا، والوفد المرافق له بعد ساعة من وصول طائرة نظيره الروسي.

وأعلنت تركيا في وقت سابق، أن لافروف سيلتقي مع كوليبا، في جلسة مباحثات على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الخميس.

ومن المنتظر أن يشارك وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في الاجتماع مع نظيريه الروسي والأوكراني في القاعة التي استضافت قمة مجموعة العشرين عام 2015.

ويأتي اللقاء بدعوة من تركيا لنبذ الخلاف بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت الخميس 24 فبراير/شباط الماضي أسبوعها الثالث حيث يشتد رحاها يوما بعد يوم في ظل تمسك طرفي النزاع بموقفهما وسط تزايد أعداد القتلى بين الجانبين.

ومع انتهاء الأسبوع الثاني من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أعلن طرفا الصراع تكبيد بعضهما البعض خسائر بشرية وأضرارا في المعدات القتالية، في حصيلة لم تكن متوقعة في ظل تفوق قدرات موسكو العسكرية.

وتضاربت الأرقام، التي يعلنها الجانبان في إطار الحرب النفسية، التي يحاول كل طرف فيها إثبات التفوق على الآخر، فيما تفاقمت أزمة النازحين واللاجئين الفارين من الحرب داخليا وإلى دول الجوار.