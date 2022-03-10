شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا: روسيا تعرقل عمليات الإجلاء وتستهدف الممرات الآمنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى إن روسيا تعرقل عمليات الإجلاء وتستهدف الممرات الآمنة المتفق عليها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية، توفير إمدادات طبية لعدة مناطق في أوكرانيا، مع دخول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الرابع عشر.

وأضافت المنظمة، أنه تم رصد عدة هجمات على مراكز طبية في أوكرانيا، ودعت روسيا للسماح بدخول المساعدات إلى أوكرانيا

وحذرت روسيا الغرب، أمس الأربعاء، من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات، سيكون سريعا ومؤثرا وينال من معظم القطاعات المهمة“.