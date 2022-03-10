شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملاحظات تكشف «فبركة» فيديو رئيس أوكرانيا الذي أراد أن يثبت فيه عدم هروبه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - فريق التحرير:
خرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في فيديو أمس يوثق تواجده في أحد مناطق العاصمة كييف، ردًا على تقارير تحدثت عن هروبه إلى بلد آخر.
لكن مغردون شككوا في هذا الفيديو، وادعوا أنه مُفبرك، حيث نشروا عدة ملاحظات تثبت مزاعمهم.
هذه ملاحظاتهم:
1- زاوية الشمس على وجهه لا تطابق مع زاوية ظل السيارات
2- عدم خروح بخار من فمه رغم الثلوج
3- عدم وجود أي حركة في الخلفية
4- حركة يده وجسمه (الثانية 5) لا تتطابق مع حركة التصوير
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