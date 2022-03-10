شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يوجه ضربات عسكرية موجعة لميليشيات الحوثي في مأرب وحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل تحالف دعم الشرعية باليمن توجيه ضربات موجعة لميليشيات الحوثي الإرهابية. وأعلن التحالف، أمس الأربعاء، عن تنفيذ 18 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظتي حجة ومأرب، وأسفر الاستهداف عن تدمير 13 آلية عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف الحوثي، بحسب ما أكد التحالف.

وهزت سلسلة انفجارات عنيفة، في الساعات الأولى من الأربعاء، محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.

وأكدت مصادر محلية وسكان لوسائل إعلامية محلية، سماع دوي انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة بمحافظة صعدة الحدودية مع المملكة.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل حوثية غرب مأرب، وأكد مقتل مجموعة من عناصر الميليشيا الإيرانية بنيران مقاتلي الجيش.

وقال المركز إن طيران تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش قصفا مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في محيط مدينة حرض وكبّداها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

تعزيز التنمية

أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر أن المملكة تعمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز وتسريع التنمية في اليمن. وقال: نحن في برنامج نسعى ونعمل مع الجميع وفق خطة إستراتيجية وبذات مع الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، لتعزيز وتسريع تنمية في اليمن، من حيث التعليم أو الصناعة أو الصحة وما يمكن تسريعه وربط الإغاثة بالتنمية بشكل واسع جدا، نحن نعمل أيضا في البنية التحتية لتوفير الخدمات الأساسية وسنستمر في ذلك، نحن أيضا نعمل في شمال اليمن مع المركز الملك سلمان للإغاثة في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية، ولدينا مستشفى السلام في صعدة الذي يعمل منذ عام 1982 وكذلك مستشفى حجة السعودي من 1996 وحتى هذه اللحظة، ويقوم بتقديم الخدمات الطبية والتشغيل على نفقة المملكة من تأسيسها، وهذا واجب علينا نقوم به تجاه أشقائنا في اليمن وليس لنا في ذلك أي فضل على ذلك حيث إن القيادة تؤكد ذلك، وهذا يعبّر عن العلاقة الوثيقة والعميقة مع الأشقاء في اليمن. وأضاف السفير آل جابر السفير إن الكهرباء في اليمن خاصة في مدينة مأرب 80 % من إنتاجها سعودي وخليجي وكذلك شبكة الكهرباء، مشيرًا إلى أن لدى البرنامج أكبر مستشفى في مدينة عدن ويحتوي على 200 سرير يشابه المستشفيات السعودية من التجهيزات والتطور.

وأوضح أن العمل حاليا مع المطارات والمنافذ البرية والجهات الأخرى من خلال السماح بالدخول والخروج من اليمن وترتيب ذلك، وقال: لدينا نجاح كبير في مجال المياه في سقطرى وهذا مثال جيد لنا، حيث إن 90 ألف شخص يستفيدون من مشروع المياه، واستغرق في بناء هذا المشروع عامين، وقام على الاستفادة من البيئة اليمنية، حيث تم بناؤه على السدود والحواجز وربطه في مخازن مياه وكذلك ربطه بمياه الآبار وكذلك ربطه بشبكة ممتدة إلى القرى المجاورة للاستفادة من المشروع.

احتجاجات شعبية

كما كشفت مصادر محلية، عن تحركات مريبة للميليشيات الحوثية في أحياء ومداخل مدينة صنعاء القديمة، ونصب نقاط تفتيش، والاطلاع على البطائق الشخصية.

وقالت مصادر إن ميليشيا الحوثي استنفرت، صباح الأربعاء، ونصبت نقاط تفتيش وانتشرت بشكل مكثف في أغلب مداخل مدينة صنعاء القديمة، وفرضت مسلحيها، وطالبت المواطنين بعرض بطائقهم الشخصية، وذلك عقب طمس شعاراتها من قبل مجهولين، وأشارت إلى أن الميليشيات تفاجأت بطمس شعاراتها في الجدران والشوارع، ولجأت لتحديد متهمين، وبدأت في البحث عنهم بالبطائق الشخصية. وتأتي التحركات الحوثية، في ظل دعوات للخروج في مظاهرات ضد الميليشيات، يوم الجمعة القادم، في العاصمة صنعاء، تنديدًا بالأزمة الخانقة التي تفرضها على المواطنين في مناطق سيطرتها، واحتجاز ناقلات الوقود وخلق أزمة في مختلف الخدمات، وارتفاع أسعار السلع.