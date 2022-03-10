شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون ضم تايوان الخطوة التالية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «كاب إكس» البريطاني: إن الغرب يجب أن يكون مستعدا لأن يكون ضم الصين لتايوان هو الخطوة التالية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وبحسب مقال لـ «سام أولسن»، إذا نظرنا إلى الوراء، من الصعب تصديق أن غزو أوكرانيا جاء بمثابة صدمة للغرب.

وأردف يقول: بعد بداية مترددة، كان رد فعل الغرب وحلفائه هائلاً، في أقل من أسبوع أصبحت روسيا معزولة دبلوماسياً ومحاصرة اقتصادياً، لقد أظهرت الديمقراطيات أنها تستطيع العمل معًا للرد على الاستبداد.

ومضى يقول: لسوء الحظ، الاختبار الحقيقي لم يأتِ بعد، في حين أن الغرب قام بعمل جيد لمعاقبة موسكو، إلا أن مهمته أصبحت أسهل بسبب عدم الأهمية النسبية للاقتصاد الروسي، الذي كان بحجم الاقتصاد الإسباني قبل بدء الحرب، وهو الآن يتقلص بسرعة.

وأضاف: إن اتخاذ إجراءات ضد نظام استبدادي ليس فقط قوة اقتصادية عظمى، ولكنه أعلن عن نوايا عدائية مماثلة تجاه جاره الأصغر، سيكون أصعب بكثير.

وأردف: باختصار، لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن ننشغل مرة أخرى، يحتاج الغرب إلى التخطيط لإستراتيجيته عندما تحاول الصين الاستيلاء على تايوان بالقوة.

وتابع: كما هو الحال مع بوتين، فإن خطط بكين للجزيرة واضحة للعيان، أعلن مسؤولون كبار من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، بمن فيهم الرئيس تشي نفسه، مرارًا وتكرارًا أنهم يعتزمون إعادة السيطرة على ما يعتبرونه مقاطعة منشقة. ونوه إلى أنه لا يمكن استبعاد هذا على أنه مجرد خطاب بلاغي، مضيفا: لقد أصبح ضم تايوان أمرًا متشابكًا الآن مع أهداف قيادة البلاد لدرجة أن التخلي عن إعادة التوحيد كسياسة سيعتبر تقويضًا لشرعية كل من شي والحزب الشيوعي الصيني.

وبحسب الكاتب، صرح أكاديمي مؤثر يقدم المشورة لبكين بشأن السياسة الخارجية مؤخرًا بأن خطط الاستيلاء على الجزيرة ستبدأ بشكل جدي في وقت لاحق من هذا العام، بمجرد انتهاء المؤتمر الوطني في الخريف للحزب الشيوعي، وأوضح أنه من المحتمل جدًا أن تتحرك الصين نحو التوحيد بقوة السلاح بحلول 2027، الذكرى المئوية لتأسيس جيش التحرير الشعبي.

ومضى يقول: عندما يأتي هذا الغزو، ستكون العواقب وخيمة على تايوان «قلب الاقتصاد العالمي» حيث تكمن شريحة الكمبيوتر الأكثر تقدمًا في العالم، التي تعمل على تشغيل كل شيء من هاتفك المحمول إلى سيارتك، ويتم إنتاج

92 % منها هناك.

وأضاف: لقد ذقنا بالفعل النقص في الرقائق الدقيقة بسبب كورونا، حيث كلف صناعة السيارات وحدها ما يقدر بنحو 210 مليارات دولار في 2021.

ولفت إلى أن المحاولة القسرية لإعادة التوحيد ستؤدي بلا شك إلى قطع إمداد هذه الرقائق على نطاق أكبر بكثير من أي شيء تسبب به الوباء، بما في ذلك تدمير مواقع التصنيع، سوف تعاني الاقتصادات الغربية بشدة نتيجة لذلك.

وأوضح أن المشكلة بالنسبة لواشنطن ولندن وبروكسل وطوكيو تكمن في أن الصين منغمسة في الاقتصاد الدولي لدرجة أن أي إجراء عقابي يضرها سيضر بقية العالم.