شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت مصر لمواجهة آثار التغييرات المناخية؟ دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية الجهود التى بذلتها مصر لمواجهة أثار التغييرات المناخية، حيث أشارت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام ‏1994، وكذلك بروتوكول كيوتو الذى صدقت مصر عليه في عام ‏2005.

وأوضحت أنه من المزمع أن تنعقد قمة المناخ "COP-27" فى مصر خلال العام الحالى، حيث سيكون أول مؤتمر للمناخ ينظم فى إفريقيا بعد اتفاق باريس، حيث تعد قارة إفريقيا أكثر القارات تأثرًا بالتغيرات المناخية، على الرغم من أن انبعاثات القارة لا تتجاوز 4% من إجمالى الانبعاثات العالمية.

ومن المستهدف أن تناقش هذه القمة قضايا المناخ للدول النامية ومتوسطة الدخل التى لم تحصل على دعم مالى واقتراض كافٍ من مؤسسات التمويل الدولية لدعمها فى إجراءات التكيف والتخفيف من حدة التغيرات المناخية، والتحول للأخضر.