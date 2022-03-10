شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة كبيرة في المشروعات القومية بالدولة خلال 8 سنوات بشهادة المؤسسات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مصر طفرة كبيرة في المشروعات القومية بشتى المجالات المختلفة، خلال الـ 8 سنوات الماضية ، والتى لم يسبق لها مثيل بشهادة الجميع من المؤسسات الدولية، حيث عملت الدولة على تطوير البنية التحتية للدولة المصرية، وذلك استمرارا للجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة.

وكشف تقرير لمؤسسة "ماعت" أنه ضمن سلسلة المشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة لخدمة المواطنين هو مشروع التأمين الصحى الشامل، الذى يقدم كافة الخدمات الصحية للمواطنين، إضافة إلى مدينة الدواء المصرية.

ولفت التقرير أنه تنوعت المشروعات في مجالات عدة سكنية وطرق وكباري، وغيرها من المدن الذكية الجديدة إضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح العديد من المشروعات الصناعية الضخمة والزراعية".