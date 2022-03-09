شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري لطائرة ترامب.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرضت طائرة كانت تقلّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لهبوط اضطراريا مساء السبت الماضي في نيو أورلينز.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الطائرة هبطت، بعد تعرضها لعطل في المحرك فوق خليج المكسيك.

ونقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مصادر مطلعة أن الطائرة قطعت حوالي 75 ميلا من مطار نيو أورلينز قبل أن تبدأ الحركة في شكل دائري.

يذكر أن الطائرة، كانت تعيد ترامب إلى منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا من فندق في نيو أورلينز، حيث كان يتحدث إلى مانحين للحزب الجمهوري في فعالية خاصة.

بينما لم يرد ممثل لترامب حتى الآن على طلب للتعليق على الواقعة التي أوردتها صحيفة بوليتيكو .

وكانت صحيفة بوليتيكو، قد ذكرت أن اللجنة الوطنية الجمهورية، التي استضافت الفعالية، تواصلت مع أحد المانحين ووجدت لترامب طائرة أخرى، لأجل إكمال رحلته.