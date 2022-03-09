شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: أكثر من 2.2 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، تسببت في نزوح الملايين من المدنيين إلى دول الجوار في أوروبا.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان لها مساء الأربعاء: “إن أكثر من 2.2 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الأربعاء، إن بلاده متأكدة وعلى يقين بأن روسيا ستتعرض لهزيمة استراتيجية في اوكرانيا.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن نشر مقاتلات أمريكية فوق أوكرانيا يعني مواجهة مباشرة مع الروس.

وتابع وزير خارجية أمريكا، في المؤتمر الصحفي مع وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تراس، أن دخول أمريكا في مواجهة مباشرة مع روسيا لا يخدم أوكرانيا، وفقا للعربية نت.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دخلت أسبوعها الثاني؛ حيث ركزت القوات الروسية ضغطها على كبريات المدن.