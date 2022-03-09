شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع الحرب الروسية الأوكرانية.. تعرف على أكبر 10 دول مصدرة للقمح في العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا، في ارتفاع أسعار القمح، مع توقعات بارتفاعها أكثر الفترة المقبلة.

ويتخوف العديد من البلدان التي تعتمد على استيراد القمح لسد احتياجاتها الغذائية، من أزمة كبيرة مرتقبة.

ووفق موقع SPGLBAL، جاءت روسيا التي تقود حملة عسكرية “خاصة” في أوكرانيا في صدارة الدول المصدرة لمحصول القمح في العالم في 2020 -2022 بـ 37.3 مليون طن.

ونرصد لكم أكبر 10 دول مصدرة للقمح في العالم:

1- روسيا بـ 37.3 مليون طن

2- الولايات المتحدة الأمريكية بـ 26.1 مليون طن.

3- كندا بـ 26.1 مليون طن

4- فرنسا بـ 19.8 مليون طن.

5- أوكرانيا بـ 18.1 مليون طن.

6- أستراليا بـ 10.4 مليون طن.

7- الأرجنتين بـ 10.2 مليون طن.

8- ألمانيا بـ 9.3 مليون طن.

9- كازاخستان بـ 5.1 مليون طن.

10- بولندا بـ4.6 مليون طن.