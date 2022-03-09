شكرا لقرائتكم خبر عن مصدرها دولة في آسيا.. استهداف 6 ولايات أمريكية بهجمات سيبرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكلات:

تعرضت ست ولايات أمريكية على الأقل بهجوم سيبراني شنّه قراصنة صينيون استغلوا نقاط ضعف في برامج إلكترونية، بحسب ما أكد باحثون من شركة الأمن السيبراني «مانديانت»، أمس (الثلاثاء).

وقال مسؤولون إن هذا الاختراق هم جزء من المجموعة الصينية «أدفنسد برسيستنت ثريد41» (APT41)، التي اتُهم الكثير من أعضائها في سبتمبر 2020 في الولايات المتحدة بمهاجمة شركات أو التجسس على حكومات ومعارضين.

وعلق باحثون من شركة «مانديانت»، بقوله إنه «تم كشف أنشطة (إيه بي تي 45) بين مايو 2021 وفبراير 2022 عن أدلة على حملة متعمدة لاستهداف حكومات ولايات أميركية».

وأضافوا ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «خلال هذه الفترة، نجحت (إي بي تي 45) في اختراق شبكات ما لا يقل عن ست حكومات ولايات أمريكية من خلال استغلال تطبيقات الإنترنت الضعيفة».