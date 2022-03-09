شكرا لقرائتكم خبر عن قبل جولة المفاوضات.. «زيلينسكي» يؤكد استعداده للتوصل إلى حل توافقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للتوصل إلى حل توافقي وذلك قبل جولة المفاوضات المزمع إجراؤها بين كييف وموسكو غدا الخميس.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية تنشرها في عددها غدا الخميس، قال زيلينسكي :" هدفي في كل تفاوض هو إنهاء الحرب مع روسيا، وأنا على استعداد لاتخاذ خطوات معينة".

وتأتي هذه التصريحات قبل اللقاء المرتقب بين وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونظيره الروسي سيرجي لافروف في تركيا غدا.

ودون أن يتحدث بشكل مفصل، قال زيلنيسكي إن " من الممكن القبول بحلول توافقية، لكن لا ينبغي أن تكون هذه الحلول خيانة لبلدي"، وتابع أن يكون لدى الطرف الآخر استعداد للحلول التوافقية.

وتابع زيلينسكي بالقول إنه لا يرغب في "التحدث بعد" بشكل علني عن التفاصيل ولاسيما وأنه لم يجر اتصالا مباشرا بعد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقال:" فقط بعد المحادثات المباشرة بين الرئيسين يمكننا أن ننهي هذه الحرب".

وتتمثل مطالب روسيا في اعتراف كييف بشبه جزيرة القرم التي تم ضمها إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي عام 2014 واستقلال جمهوريتي "لوهانسك" و"دونيتسك" فضلا عن التزام كييف بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" والبقاء محايدة.