الكرملين: أميركا شنت حرباً اقتصادية على روسيا

الكرملين (أ ف ب).

اتهم الكرملين اليوم الأربعاء الولايات المتحدة بإعلان حرب اقتصادية على روسيا تنشر الفوضى العارمة في أسواق الطاقة وحذر أميركا من أن موسكو تفكر ملياً في طريقة الرد على حظر النفط الروسي.

ويواجه الاقتصاد الروسي أكثر أزماته احتداماً منذ عام 1991 الذي شهد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، بعد أن فرض الغرب عقوبات قاسية شملت كل القطاع المالي الروسي تقريباً بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وصور ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين العقوبات الغربية بأنها «عربدة عدائية» نشرت الفوضى في الأسواق العالمية وحذر من أن مدى الاضطرابات التي قد تصيب أسواق الطاقة العالمية غير واضح.

وقال بيسكوف «يمكنك أن ترى العربدة، العربدة العدائية التي نشرها الغرب وهذا بالطبع يجعل الموقف صعبا للغاية ويجبرنا على التفكير بجدية».

وقال: «الولايات المتحدة أعلنت قطعاً حرباً اقتصادية على روسيا وتشن تلك الحرب».