أربعة قتلى وجرحى بكمين لاعتقال متهمين في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة ميسان، الخميس، عن مقتل وإصابة أربعة أشخاص خلال كمين لاعتقال متهمين في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إنه "تم تنفيذ عملية امنية لتنفيذ مذكرة اعتقال بحق (6) مطلوبين وفق المادة 406 القتل العمد في ناحية السلام التابعة لقضاء الميمونة، وبعد وصول معلومات دقيقة من مصادرنا عن تحركات المتهمين وسلوكهم للطريق الرابط بين ناحية السلام وقضاء الاصلاح، تم نصب كمين امني جنوب غرب المحافظة".

وأضافت أنه "حين وصول المتهمين وارتباك احدهم بالسيطرة المفاجئة وخشية من وقوعهم بيد القوة الامنية ولصغر سنه، فتح النار داخل العجلة نوع (كراون) والتي كانوا يستقلونها، مما ادى الى مقتل اثنين منهم واصاب احدهم، وقد استمر في إطلاق النار الطائش والذي تسبب كذلك باصابة احد المنتسبين".

ولفت البيان الى أنه "تم القبض على (3) منهم وضمنهم سائق العجلة والذي أفاد بتعرضه لعملية الخطف على يد المتهمين، كما تم ضبط اسلحة نوع كلاشينكوف عدد (3) وسلاح نوع (M16) واعتدة مختلفة".