الجامعة العربية تقر عقد "قمة الجزائر" في الأول من نوفمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أقرَّ الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عقد القمة العربية المرتقبة في الجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وأفاد بيان نشرته وزارة الخارجية الجزائرية عبر منصاتها الاجتماعية: ”تبنّى، اليوم، وزراء الخارجية العرب المجتمعون في القاهرة في إطار الدورة العادية للمجلس الوزاري، قرار رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون حول تاريخ انعقاد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، والذي تم ترسيمه، يومي الأول والثاني من نوفمبر 2022، تزامًنا مع الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة“، وفق ما جاء في نص البيان.

وأضاف البيان، أن“وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة.. أكد على رمزية الموعد الذي اختاره لانعقاد القمة باعتباره تاريخًا جامعًا كرَّس التفاف الدول والشعوب العربية وتضامنها مع الثورة الجزائرية المجيدة، وما يحمله من دلالات مهمة حول تمسك الدول العربية بقيم النضال المشترك في سبيل التحرر، وامتلاك مقومات تقرير مصيرها الموحد، خاصة في خضم التحديات المتزايدة التي تفرضها التوترات الخطيرة والمتسارعة على الساحة الدولية“.