تقرير: المسؤولون الألمان منقسمون بشأن حظر الغاز الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

ترفض الحكومة الألمانية بشدة فكرة فرض حظر فوري على الغاز والنفط الروسيين، لكنها لا تحظى بإجماع في البلاد، حيث يرى البعض أن هذا الحل الجذري ضروري أخلاقيًا ويمكن إدارته اقتصاديًا.



ويُعتبر النائب المحافظ نوربرت روتغن من الشخصيات التي لا ترضى برفض برلين وقف واردات الغاز والنفط الروسيين، ويقول: ”علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لدعم الأوكرانيين في معركتهم ضد بوتين ومن أجل الحرية. يجب أن نوقف مبيعات المحروقات الروسية“.

وكتب النائب الذي ينتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي هذا الأسبوع في مقالة: ”يتم ضخ مليار يورو يوميا في صناديق بوتين المخصصة للحرب، ما يقوض عقوباتنا على البنك المركزي الروسي.. بالنسبة للعديد من الأوكرانيين سيكون فات الأوان إذا ترددنا الآن“.