للمرة الثانية.. مسؤول فلسطيني يلتقي لابيد لبحث إيجاد أفق سياسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

كشف حسين الشيخ عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عن لقاء جمعه بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، لافتًا إلى أنه بحث معه عددًا من القضايا.



وقال الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على ”تويتر“: ”التقيت وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وأكدت له ضرورة وجود أفق سياسي يرتكز على الاتفاقيات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية“.

وأكد الشيخ، أنه ”طالب الوزير الإسرائيلي بوقف الإجراءات الأحادية التي تعوق حل الدولتين“، لافتًا إلى أنه وخلال اللقاء تم تناول ”الوضع الإقليمي والدولي“.