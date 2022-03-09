الشارقة - اميمة ياسر - بعد سنوات من تدهور العلاقات.. رئيس إسرائيل في تركيا.. وأردوغان: الأتراك واليهود دائما يتعايشون معًا.. ونسعى لتطوير العلاقة مع تل أبيب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأتراك واليهود دائما كانوا يتعايشون جنبا إلى جنب على مر التاريخ، مشددا على أنه لن يسمح لمن يريد أن يضر هذا التعايش.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، والذي قال خلاله،" نقلت للرئيس الإسرائيلي حساسيتنا فيما يتعلق بـ القضية الفلسطينية واكدنا أهمية رؤية الدولتين في حل المشكلة، وأكدنا أهمية القدس والأقصى وقدسيتهم الينا كما قمنا بالتأكيد علي ضرورة استمرار فعاليات الهلال الأحمر التركي والتنمية التركية وأن يكون لهما دور في مساعدة الشعب الفلسطيني"

وتابع الرئيس التركي، “نشاهد أن هناك تصاعد لمعاداة السامية والإسلام والخطاب العنصري ونحن مصرون علي مكافحة هذا التنامي والموجات التي لا نرغب بها”، مشيرا إلى أن المستقبل سيكون مليء بالفرص التي ستتيح الفرص لتطوير العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

الرئيس التركي يعلن دعم أنقرة لـ توسع حلف شمال الأطلسي الناتو

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعم أنقرة لـ فكرة توسع حلف الناتو، مشيرا إلى أن توسع حلف شمال الأطلسي يضمن مصلحة الجميع من أجل دعم السلم في العالم.

وأضاف الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي: نقدر الجهود المبذولة لـ انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي، موجها سؤال للقادة الأوروبيين حول ترددهم في ضم تركيا للاتحاد.

ووصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى العاصمة التركية أنقرة، فيما استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم رسمية بالمجمع الرئاسي، الأربعاء.

وتعتبر زيارة هرتسوغ هي الأولى لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ سفر الرئيس السابق شيمون بيريز إلى أنقرة في عام 2007.