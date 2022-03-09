شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علاقات دولية عن مكالمة الرئيس السيسى مع بوتين: الدبلوماسية المصرية موقفها ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية، إن الاتصال الهاتفى الذى تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، اتصال في غاية الأهمية كونه الأول منذ إندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وكان من الضرورى توضيح الأسباب الحقيقة التي دفعت روسيا لخطوة الحرب.

وأضاف "الديب"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "DMC"، أن الاتصال أكد على استمرار كافة المشاريع بين البلدين مثل مشروع الضبعة النووي، والعديد من المشاريع الروسية داخل مصر، بالإضافة إلى أوجه التعاون الثنائى.

وأشار "الديب"، على أن الدبلوماسية المصرية لديها موقف ثابت وراسخ تجاه رفضها الأعمال العسكرية من أجل حل القضايا، والجميع يعلم ذلك، بالإضافة إلى أنها لا تقبل التدخل في الشأن الداخلى أو أية إملاءات خارجية.