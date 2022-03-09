شكرا لقرائتكم خبر عن طفرات وإنجازات .. نجاح كبير للاقتصاد المصرى بسبب المشروعات الكبرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الاقتصاد المصرى نمو غير مسبوق فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات كبرى، أدت إلى انتعاشة كبرى وقوة للجنيه المصرى، مقابل العملات الأخرى، وذلك بسبب المشروعات الكبرى في مختلف المحافظات.

وقال تقرير لمؤسسة ماعت، إن القيادة السياسية استطاعت النهوض بالمنظومة الاقتصادية، وهو ما ظهر فى إيرادات قناة السويس، والنجاحات الكبرى التى تحققها الدولة فى كبرى المشروعات القومية، كما أكد التقرير أنه يعتبر الجنيه المصري صاحب أفضل أداء بين الأسواق الناشئة مدعوماً بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الدولة المصرية والإصلاحات التي تقوم بها الدولة.