انتخاب السعودية رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

محمد اسماعيل - القاهرة - السعودية - (أ ش أ)

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، المملكة العربية السعودية رئيسا للمجلس للفترة 2022 - 2023.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، يتولى رئاسة المجلس سفير المملكة لدى هولندا ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية.

ويعد المجلس بمثابة الجهاز التنفيذي للمنظمة، ويعمل على تعزيز تنفيذ الاتفاقية، والامتثال لها على نحو فعال، كما يشرف على أنشطة الأمانة الفنية للمنظمة، وينظر في مشروع ميزانية المنظمة، ومشروع تقريرها والتقارير الخاصة التي يقدمها لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

والسعودية من الدول المؤسسة للمنظمة، وعضو منتخب في المجلس التنفيذي منذ تأسيسها عام 1997.