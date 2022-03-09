محافظ الجيزة يوجه بتوفير الأراضي الفضاء لمشروعات المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بضرورة الانتهاء من توفير الأراضي الفضاء اللازمة للمشروعات المقرر تنفيذها في شتى القطاعات وإعداد الدراسات والتصميمات الهندسية اللازمة للمشروعات خلال أسبوعين على الأكثر، في إطار التجهيزات التي تعدها المحافظة مع الأجهزة المعنية في ذلك الشأن لتدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "من تنفيذ مشروعاتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده محافظ الجيزة مع الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق لمناقشة الموقف الحالي للمراكز المدرجة بالمرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحديد الاحتياجات المطلوبة للمراكز المقرر إدراجها بالمرحلة الثانية وهم "83 قرية وتوابعها بمراكز ومدن منشأة القناطر والعياط والبدرشين"، بهدف الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في الريف.

وفي بداية الاجتماع، وجه المحافظ الشكر للقوات المسلحة بأجهزتها المختلفة والأجهزة التنفيذية الأخرى لدورهم الملموس في إنجاز تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة بقرى مركزي الصف وأطفيح.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة سوف تشهد انطلاقة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات التنموية والنهوض بالبنية التحتية بصورة مماثلة لما تشهده حاليا المراكز المدرجة بالمرحلة الأولى والتي تشمل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز ومنشآت تعليمية وصحية ومراكز للشباب.

وأضاف راشد أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أية معوقات أو عقبات قد تواجه الجهات القائمة خلال التنفيذ.

شارك في الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد ورؤساء شركات المرافق والمراكز المعنية.

من جهة أخرى، تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الرصف بشارع باتا بداية من الوحدة المحلية حتى شارع الرشاح بطول 1.5 كم وشارع جمال عبد الناصر بنطاق مدينة كرداسة لمتابعة السيولة المرورية داخل مدينة كرداسة والمرحلة الأولى من أعمال تطوير طريق المنصورية بداية من كفر غطاطي باتجاه أبورواش بطول 4 كم.

ووجه نائب المحافظ بسرعة تعديل ونقل المرافق المتعارضة مع مشروع التطوير والرصف.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمركز ومدينة كرداسة بتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية ناهيا لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي داخل القرية وإزالة أي معوقات تعترض المشروع حيث وجه نائب المحافظ بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها من شبكات الصرف الصحي المتبقية في الموعد المحدد حتى تتمكن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من الانتهاء من أعمال توصيل وصلات الصرف الصحي للمنازل.