ما علاقة البيض الأورجانيك بالكيماويات؟. توفيق عكاشة يُجيب - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن علاقة البيض الأورجانيك بالكيماويات.

وقال عكاشة في لقاء خاص مع الخليج 365:"أن البيض الأورجانيك، هو الذي خرج من بطن الدجاج الذي حصل على طعام علف لم يدخله أي نوع من أنواع الكيماويات والفيتامينات الصناعية، مضيفا:"يعني واكلين القمح والذرة والشعير طعام طبيعي".

وتابع:"لما تيجي تتكلم عن بيض أورجانيك يبقى لازم كل أنواع الطعام اللي أخدتها الفرخة أساسا طبيعية، واخده سماد بلدي، ومفيش مُصنّع خالص، وكله طبيعي تديني أورجانيك، اللي هو البيض بتاع أيام زمان بتاع جدتي وجدتك اللي كانوا بيربوه فوق السطح لأنها كانت بتأكلهم شوية أرز يفيضوا من الأكل بتاع طبيخ البيت، يحطوه لهم وعيش بلدي يحطوه لهم وهو ده بقى البيض الأورجانيك".