بعد رصد مخالفات.. توجيه عاجل من التعليم للمديريات بشأن المصروفات الدراسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، بشأن تحصيل المصروفات الدراسية للعامين 2020/2021 - 2021 /2022 .

وقالت الوزارة، في خطاب لها، إن صندوق دعم وتمويل وإدارة تمويل المشروعات التعليمية، رصد مخالفات من بعض المدارس بشأن تحصيل المصروفات الدراسية من طلاب الصفوف الأولى عن عامی 2020/2021 - 2021 /2022 طبقا للقرارين الوزاريين رقمی 155 لسنة 2020 ، 119 لسنة 2021 .

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تحقيقا لضبط منظومة العمل المالى من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة وتعظيم منافع الأغراض المخصصة من أجلها، وفي ضوء متابعة الصندوق لسداد مستحقاته المالية المقررة بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021 ، فقد تم رصد بعض المخالفات بعض المدارس و وحدات الخدمات وذلك على النحو التالي:

- قبول ملفاته الصف الأول دون إيصال سداد المصروفات مما ترتب عليه إهدار المال العام .

- قيام بعض المدارس بتحصيل مبلغ 1500 جنيه من كل طالب بفصول الخدمات بمدارس التعليم الفني دون تحصيل باقى المبالغ الواردة بالقرارين الوزاريين رقمی 155 لسنة 2020 ، 119 لسنة 2021 ، لعامی 2020/2021 - 2021 /2022

- الالتزام بتحصيل المبالغ الواردة بالقرارين الوزاريين رقمی 155 لسنة 2020 ، 119 لسنة 2021 2020/2021 - 2021 /2022

- تحصيل رسوم الامتحانات من طلاب العمال والمنازل الواردة بالقرارين المذكورين بعاليه عن عامی

2020/2021 - 2021 /2022 وقدرها 400 جنيها وذلك لعدم التعرض للمساءلة القانونية.