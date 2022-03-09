هروب مدنيي أوكرانيا يكشف تفاقم سوء الحرب

يُعتقد أن آلاف الأشخاص قتلوا، من المدنيين والجنود، في أسبوعين من القتال منذ غزو قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، حيث تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من مليوني شخص فروا من البلاد، وهي أكبر موجة نزوح جماعي للاجئين في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

لذا شق سكان ضواحي العاصمة الأوكرانية التي تعرضت للقصف طريقهم عبر الألواح الخشبية الزلقة لجسر مؤقت كان السبيل الوحيد للهروب من القصف الروسي، وسط جهود متجددة الأربعاء لإنقاذ المدنيين من المدن المحاصرة مع إطلاق نار متقطع خلفهم.

وقال أحد أفراد قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية، يفين نيشوك: «لدينا فترة زمنية قصيرة في الوقت الحالي». «حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار الآن، هناك خطر كبير من سقوط القذائف في أي لحظة».

ازدياد السوء

ومن المرجح أن تزداد الأزمة سوءًا مع تكثيف القوات الروسية قصفها للمدن في جميع أنحاء البلاد ردًا على مقاومة أقوى من المتوقع من القوات الأوكرانية.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، الثلاثاء، إن الخسائر الروسية «تجاوزت بكثير» ما توقعه بوتين وجنرالاته.

إضافة إلى الأزمة الإنسانية التي تتكشف في العديد من مدن أوكرانيا، أثارت المخاوف بشأن سلامة محطاتها النووية وسط قتال دق ناقوس الخطر في جميع أنحاء العالم.

وقال بيرنز، المسؤول الأمريكي، أمام لجنة في الكونجرس، إن الدفع المكثف من قبل القوات الروسية قد يعني «الأسابيع القليلة المقبلة القبيحة»، محذرًا من أن بوتين من المرجح أن «يطحن الجيش الأوكراني دون أي اعتبار لضحايا المدنيين».

وقف تشيرنوبيل

والأربعاء، أوقف موقع تشيرنوبيل النووي الذي خرج من الخدمة عن شبكة الكهرباء وأجبر على تشغيل المولدات. مما أثار ذلك مخاوف بشأن قدرة المحطة على الحفاظ على الوقود النووي باردًا بأمان، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قالت إنها لا ترى «أي تأثير حاسم على السلامة» من انقطاع التيار الكهربائي.

قال أوكرينيرو، مشغل شبكة الكهرباء، إن المولدات التي تعمل بالديزل في تشيرنوبيل، موقع أسوأ حادث نووي في العالم عام 1986، تعمل بالوقود لمدة 48 ساعة. تم إغلاق المحطة في عام 2000، لكن الموقع المهجور لا يزال يخزن الوقود النووي المستهلك من تشيرنوبيل والمحطات النووية الأخرى في جميع أنحاء أوكرانيا.

هروب المدنيين

وأعلنت السلطات وقف إطلاق نار جديد، الأربعاء، للسماح للمدنيين بالهروب من البلدات المحيطة بالعاصمة كييف، وكذلك مدن ماريوبول وإنيرهودار وفولنوفاكيا الجنوبية وإيزيوم في الشرق وسومي في الشمال الشرقي. كما فشلت المحاولات السابقة لإنشاء ممرات إخلاء آمنة إلى حد كبير بسبب هجمات القوات الروسية.

ولم يتضح على الفور مدى نجاح جهود الأربعاء الجديدة. ولم ترد أنباء من ميناء ماريوبول الحيوي، حيث أدت أيام القصف إلى عزل السكان عن العالم الخارجي إلى حد كبير وأجبرتهم على البحث عن الطعام والماء.

لكن بعض الناس بدأوا في التدفق من ضواحي كييف على طول طريق الإجلاء، الذي قال الأوكرانيون إن الجانبين اتفقا عليه، حتى مع سماع دوي انفجارات في العاصمة ودوي صفارات الإنذار مرارًا وتكرارًا. ويتجه الكثيرون إلى وسط المدينة، حيث يستقلون القطارات المتوجهة إلى مناطق غرب أوكرانيا التي لا تتعرض للهجوم.

استعداد الطرفين

ومع ذلك، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الجيش يبني دفاعاته في مدن في الشمال والجنوب والشرق، وأن القوات حول كييف «تقف على الخط» ضد الهجوم الروسي.

هذا بينما قالت هيئة الأركان العامة إن القوات الروسية تضع معدات عسكرية في المزارع ووسط المباني السكنية في مدينة تشيرنيهيف الشمالية. وأضافت أن الروس الذين يرتدون ملابس مدنية يتقدمون في الجنوب نحو مدينة ميكولايف، وهي مركز لبناء السفن في البحر الأسود يقطنه نصف مليون شخص.

فيما المقاومة الأوكرانية أكثر صلابة مما توقعه كثيرون - وتسارع الدول الغربية الآن لتعزيز قوتها.

و دعا الرئيس الأوكراني مرارًا وتكرارًا طائرات حربية لمواجهة القوة الجوية الروسية الكبيرة، لكن الدول الغربية اختلفت حول أفضل السبل للقيام بذلك، وسط مخاوف من أن يزيد ذلك من خطر انتشار الحرب خارج أوكرانيا.