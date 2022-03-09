حصيلة مروعة للخسائر البشرية والمادية في أوكرانيا

بعد أسبوعين من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تبدو الخسائر البشرية والمادية لأخطر نزاع عسكري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية مروعة، مع تسجيل أعداد مرتفعة من القتلى والجرحى ومشاهد أكوام المعدات المدمرة والنزوح الجماعي للسكان.

مقتل آلاف العسكريين

تشهد الخسائر الفادحة التي نجمت بعد 14 يومًا من النزاع على شدة المعارك.

وفيما البيانات المتاحة تحتمل الشك، فإن روسيا التي أرسلت أكثر من 150 ألف جندي للقتال، تكبدت بكل تأكيد خسائر فادحة.

في الحصيلة الروسية الرسمية الوحيدة المتاحة والتي نُشرت في 2 مارس، أعلنت موسكو مقتل 498 من عسكرييها وإصابة 1597 آخرين، ومن المرجح أن تكون هذه الأعداد أقل من الواقع.

الثلاثاء، قدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن "ألفين إلى 4 آلاف" جندي روسي قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو.

وبالمقارنة، قُتل حوالى أربعة آلاف جندي أميركي في العراق بين عامي 2003 و 2021. وفي النزاع الأفغاني الذي استمر عشرين عاما ضد طالبان، قضى 2500 جندي أمريكي.

وفقدت فرنسا التي تقاتل الجماعات الجهادية في منطقة الساحل منذ 2013، 53 جنديًا خلال ثماني سنوات.

معارك محتدمة

اعتبر بيير رازو، مدير الأبحاث في المؤسسة المتوسطية للدراسات الاستراتيجية، أن مع النزاع في أوكرانيا "أكتشف العالم من جديد المعارك المحتدمة للغاية".

ولفت إلى أن الاستنزاف بلغ نفس الدرجة خلال الحرب في الشيشان (1994-1996)، أو بين العرب واسرائيل في حرب أكتوبر 1973 التي "أودت بحياة 3 آلاف وأدت إلى جرح 9 آلاف آخرين من الجانب الاسرائيلي خلال ثلاثة أسابيع".

وأشار إلى أنه "خلال الحرب العراقية الإيرانية، بلغت الحصيلة ألف قتيل يوميًا خلال الهجمات الواسعة".

في أوكرانيا، يخشى من ارتفاع الخسائر في حال شن الروس هجومًا على المدن الكبرى حيث تتمتع القوات الأوكرانية المتحصنة بمزايا تكتيكية كبيرة.

وفي تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، اعتبر الباحث جوستاف جريسيل "إذا استمرت القوات الأوكرانية في إلحاق خسائر بالجيش الروسي بالمعدل الحالي، فسيتعين على بوتين الشروع في استراتيجية خروج قابلة للتطبيق".

لم تقدم كييف، من جانبها، تقييماً لخسائرها فيما قالت موسكو في مطلع مارس أن 2800 جندي أوكراني قتلوا.

مئات المدرعات المدمرة

تظهر الصور حجم الاضرار الجسيمة في المعدات العسكرية، مع اشتعال النيران في دبابات ومدرعات مدمرة وشاحنات مهجورة على قارعة الطريق.

وأظهرت حصيلة الخسائر الروسية التي أوردتها وزارة الدفاع الأوكرانية - ربما بالغت فيها - تدمير 81 مروحية و317 دبابة وألف مدرعة و 120 قطعة مدفعية و28 مركبة دفاع جوي و 56 منصة إطلاق صواريخ (طراز غراد) و60 شاحنة و7 طائرات مسيرة عملياتية وثلاث سفن.

وذكر موقع oryxspioenkop.com الذي يشير فقط إلى الخسائر المادية الأوكرانية والروسية الموثقة بصريًا في ساحة المعركة (مدعومة بالصور أو الفيديو)، الأربعاء أن روسيا خسرت 151 دبابة وحوالى 300 مدرعة و10 طائرات مقاتلة و11 مروحية، مقابل 46 دبابة وأقل من مئة دبابة و5 مقاتلات وسفينتين للأوكرانيين.

مقتل ونزوح مدنيين

-تسببت الحرب التي بدأت في فبراير في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في القارة الأوروبية. وفر أكثر من مليوني شخص بالفعل ملتجئين إلى الخارج، ولا سيما إلى بولندا، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

تتوقع أوروبا أن تستقبل خمسة ملايين لاجئ. وميدانياً، من المرجح أن يؤدي تكثيف القصف على العديد من المدن الأوكرانية إلى زيادة عدد القتلى المدنيين المحاصرين.

ومنذ بداية الحرب، قُتل ما لا يقل عن 474 مدنيا وأصيب 861 آخوين، وفقًا لآخر حصيلة للأمم المتحدة التي أشارت إلى أنها قد تكون أقل بكثير من الواقع.