تصريحات العراق تهوي بأسعار النفط لأكثر من 12%

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 10:23 مساءً - تسارع انخفاض أسعار النفط، الاربعاء، إذ تراجع سعر النفط في الأسواق الدولية الرئيسية بأكثر من 12%، وفقاً لما نقلت وكالة فرانس برس.

وتراجع سعر نفط برنت بنسبة 12,4% إلى 112,15 دولارًا للبرميل؛ في حين هبط سعر نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي الرئيسي 11,4 % إلى 109,59 دولارًا للبرميل.

وتزامن انخفاض أسعار النفط، مع تصريحات الحكومة العراقية بشأن زيادة إنتاج النفط.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أوضحت أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي.

ومن جهة أخرى، قال متعاملون لرويترز إن خسائر عقود النفط الآجلة زادت بعد قول العراق إن بإمكانه رفع الإنتاج إذا طلبت أوبك.

وتراجع سعر نفط برنت بنسبة 12,4% إلى 112,15 دولار للبرميل الساعة 18:49 بتوقيت جرينتش.

في حين هبط سعر نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي الرئيسي 11,4% إلى 109,59 دولار للبرميل.

تراجع المخزون الأمريكي

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات الخام 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس آذار إلى 411.6 مليون برميل، وذلك مقارنة بتوقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 657 ألف برميل.

وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 585 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وانخفض استهلاك مصافي التكرير للخام 21 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي وارتفعت معدلات التشغيل 1.6 نقطة مئوية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت 1.4 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 244.6 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات بانخفاضها 2.1 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة،5.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 113.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 1.9 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي زاد 1.93 مليون برميل يوميا.

من جهة أخرى دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس كل دول مجموعة السبع إلى حظر واردات النفط الروسية، وقالت إن القوى الاقتصادية الكبرى عليها أن “تذهب أبعد وأن تمضي أسرع” في معاقبة موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا.

وقالت تراس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن “علينا أن نضاعف عقوباتنا. بما في ذلك… وضع مجموعة السبع حدا لاستخدام النفط والغاز الروسيين”، واستبعاد المصارف الروسية من نظام سويفت للتواصل المصرفي السريع والآمن.

وتابعت “يجب أن يفشل بوتين”، داعية إلى مواصلة الضغوط.