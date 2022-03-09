اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - مارس - 2022 9:05 مساءً

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، كلًا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وذلك على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الاجتماع الثلاثي تطرّق إلى تبادل الرؤى حيال المُستجدات الأخيرة على المشهد الدولي، وعلى رأسها تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المُختلفة؛ فضلًا عن التنسيق إزاء أبرز التحديات على الساحة الإقليمية في إطار تضافر الجهود نحو إعلاء الحلول السلمية لقضايا المنطقة.

وأضاف حافظ أن الوزراء تناولوا كذلك سبل الاستمرار في الدفع قدما بتعزيز الجوانب المختلفة للتعاون المُشترك في إطار الآلية الثلاثية، لاسيما في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي ذات الاهتمام المشترك ووفق جدول زمني مُحدد، وذلك من أجل البناء على ما تحقق في هذا الشأن، وعلى نحو يُلبي تطلعات شعوب الدول الثلاثة نحو التنمية والرخاء.

من جهة أخرى أعلنت جامعة الدول العربية عن موقفها من العملية العسكرية في أوكرانيا، خلال اجتماع المجلس الوزاري لأعضاء الجامعة.

وقال الأمين العامة لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن: “المبدأ الحاكم لمواقفنا وتحركنا الدبلوماسي حيال الحرب في أوكرانيا سيظل دائما المصلحة الوطنية، والمصلحة العربية عموما”.

وتابع: “صراعات القوى العالمية الكبرى سوف تضع ضغوطا علينا جميعا، وسوف تحمل بعض شعوبنا قدرا من المعاناة، وعلينا أن نكون مستعدين للدفاع عن مصالحنا واتخاذ المواقف التي تخدم أهدافنا”.

وأوضح أبو الغيط: “نتمنى ونتطلع لمخرج دبلوماسي للحرب الجارية في أوكرانيا، يوقف نزيف الصراع ويحقن دماء الأبرياء من كل الأطراف، ويحفظ الحقوق ويلبي الشواغل التي يمكن معالجتها بالحوار، وبمنطق الحلول الوسط”.